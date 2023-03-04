  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 6'lı Masa parçalanınca Demirtaş panikledi
Gündem

6'lı Masa parçalanınca Demirtaş panikledi

Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından ses veren HDP'li Selahattin Demirtaş, 'Sen ben yok, biz varız ve birlikte başaracağız' diyerek parçalanan ittifakı toparlamaya girişti.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 20:31:00 -
6'lı Masa parçalanınca Demirtaş panikledi

Akşener'in 6'lı Masa'dan kalmasının ardından bir yorum da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, "Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Sen ben yok, biz varız ve birlikte başaracağız." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalktı. 6 Mart'ta adayın açıklanacağı toplantıya da katılmayacağı açıklanan Akşener, böylece Millet İttifakı'ndan ayrılmış oldu.

Demirtaş paylaşım yaptı

Akşener'in masadan kalkmasının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan konu hakkında bir açıklama geldi. Tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşım yaptı.

"Sen ben yok"

Demirtaş, "Merak etmeyin, liderlerin de sadece bir oyu var, aynen sizin gibi. Mühür sizin elinizde. Güzel yarınlar sizin elinizde. Siz halksınız. İnandığınız yolda yürüyün, liderler sizin arkanızdan gelsin. Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Sen ben yok, biz varız ve birlikte başaracağız." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haddini bil Demirtaş
Haddini bil Demirtaş

Gündem

Haddini bil Demirtaş

Özgür Demirtaş Özlem Gürses'in yayınında isyan etti! 'Devlet deprem bölgesinde inanılmaz çalışıyor Allah razı olsun'
Özgür Demirtaş Özlem Gürses'in yayınında isyan etti! 'Devlet deprem bölgesinde inanılmaz çalışıyor Allah razı olsun'

Gündem

Özgür Demirtaş Özlem Gürses'in yayınında isyan etti! 'Devlet deprem bölgesinde inanılmaz çalışıyor Allah razı olsun'

Selahattin Demirtaş'tan skandal
Selahattin Demirtaş'tan skandal "deprem" çıkışı! İşi-gücü provokasyon

Gündem

Selahattin Demirtaş'tan skandal "deprem" çıkışı! İşi-gücü provokasyon

Enkaz yerde, Demirtaş seçim peşinde!
Enkaz yerde, Demirtaş seçim peşinde!

Siyaset

Enkaz yerde, Demirtaş seçim peşinde!

Cezaevindeki Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Başka çaremiz yok
Cezaevindeki Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Başka çaremiz yok

Gündem

Cezaevindeki Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Başka çaremiz yok

Akşener'in sandalyesine Demirtaş oturuyor: Kılıçdaroğlu'nun sofrasında altıncı ortak HDP!
Akşener'in sandalyesine Demirtaş oturuyor: Kılıçdaroğlu'nun sofrasında altıncı ortak HDP!

Gündem

Akşener'in sandalyesine Demirtaş oturuyor: Kılıçdaroğlu'nun sofrasında altıncı ortak HDP!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23