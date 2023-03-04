6'lı Masa parçalanınca Demirtaş panikledi

Akşener'in 6'lı Masa'dan kalmasının ardından bir yorum da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, "Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Sen ben yok, biz varız ve birlikte başaracağız." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalktı. 6 Mart'ta adayın açıklanacağı toplantıya da katılmayacağı açıklanan Akşener, böylece Millet İttifakı'ndan ayrılmış oldu.

Demirtaş paylaşım yaptı

Akşener'in masadan kalkmasının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan konu hakkında bir açıklama geldi. Tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşım yaptı.

"Sen ben yok"

Demirtaş, "Merak etmeyin, liderlerin de sadece bir oyu var, aynen sizin gibi. Mühür sizin elinizde. Güzel yarınlar sizin elinizde. Siz halksınız. İnandığınız yolda yürüyün, liderler sizin arkanızdan gelsin. Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Sen ben yok, biz varız ve birlikte başaracağız." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO