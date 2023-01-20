6'lı masa ile ilgili bomba iddia! O genel başkan, "Ben sağ oldukça Kılıçdaroğlu aday olamaz" demiş
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, altılı masa ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, altılı masa ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. 6'lı masada yer alan bir genel başkanın, “Ben sağ oldukça Kılıçdaroğlu aday olamaz” dediğini ileri süren Özçelik, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:
"Seçim tarihi netleşmiş gibi.
Bahçeli seçim için, “Mayıs’ta bu işi bitirelim” mesajı vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “14 Mayıs” dedi.
Cumhur İttifakı’nda adaylık sorunu yok.
Millet İttifakı’nda ise gerilim var.
Süre de daralıyor.
ADAY KİM OLACAK?
Aday kim olacak?
Kılıçdaroğlu’nun ısrarı sürüyor.
İmamoğlu da boş durmuyor.
Son günlerde yapılan ziyaretler…
Saraçhane’de destek buluşmaları…
Bir yerlerden organize edildiği çok açık.
Adaylıktan vazgeçmediğinin göstergesi.
Masa’da herkes “ikili”…
“Birlikteyken farklı konuşuyorlar.
Ayrıyken farklı” denmesi de bundan.
‘BEN SAĞ OLDUKÇA…’
Altılı Masa kulisleri…
Neler neler anlatılıyor…
Bu aralar gündemdeki konu ilginç.
Bir genel başkana atfedilen söz:
“Ben sağ oldukça Kılıçdaroğlu aday olamaz.”
Masa’da kimin eli kimin cebinde belli değil.
Net olan tek şey ABD’ye bağlılık. (...)"