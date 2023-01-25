6'lı masa fokur fokur kaynıyor! İmamoğlu kılıcı çekti

Özçelik'in "İmamoğlu kılıcı çekti mi?" yazısı şöyle;

Seçim tarihi netleşti.

Altılı Masa’da bahane kalmadı.

Aday belirleme zamanı.

Baskılar hızla artıyor.

Masa’daki partilerde de sabırsızlık başladı.

“Artık konuşup bitirelim” sesleri yükseliyor.

Ama işler çok kolay gözükmüyor.

KÜÇÜKLER

Masa fokur fokur kaynıyor.

Masa’nın 4 küçüğü…

Gelecekleri konusunda gerginler.

Ne kadar kontenjan alacaklar?

Umduklarını bulabilecekler mi?

Gelen bilgilere bakılırsa durum biraz karışık.

İYİ Parti pek yanaşmıyor.

CHP’de fırtına koptu kopacak.

“Parti oyları başkalarına peşkeş çekilemez.

Herkese hak ettiği kadar.

Kimseyi şımartmayalım

Yarın ne yapacakları belli değil.

Başımıza bela etmeyelim” deniyor.

YAVAŞ’IN TAVRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş…

Son açıklamasıyla tavrını koydu.

Ankara’da temel atma töreni vardı.

Kılıçdaroğlu da katıldı.

Mansur Yavaş konuşmasında,

“Açılışını bu yıl içinde yapacağız.

Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun yanında saf tuttu.

İMAMOĞLU CEPHESİ

İmamoğlu cephesi de çok hareketli.

İmamoğlu adaylıktan vazgeçmiş değil.

Hatta seçim tarihinin açıklanmasıyla gaza bastı.

İki gündür İstanbul’daydım.

İmamoğlu’na yakın isimlerle sohbet ettim.

Kimisiyle yüz yüze…

Kimisiyle telefonda…

Dananın kuyruğu kopacak gibi.

İlginç bilgiler verdiler.

İşte özetle söyledikleri:

İMAMOĞLU KARARLI

“Umreye gidişi…

Arkasından illere ziyareti

Son yaptığı açıklamalar…

Hepsi adaylığının bir parçası.

Bu konuda çok kararlı.

Artık geri dönüş yok.

AKŞENER’LE KONUŞTU

Adaylığı Akşener’le konuştu.

Altılı Masa’dan çıksa da çıkmasa da aday.

İYİ Parti’nin arkasında duracağına inanıyor.

Bu konuda eğilim yüksek.

Masa’da restleşme kaçınılmaz.

Sonrasını hep birlikte göreceğiz.”

İKİNCİ TUR

Önce hep ben sordum.

Bir süre sonra onlar sormaya başladılar.

“Diyelim ki Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da aday…

Hangisi daha çok oy alır?”

Belli ki gözü fena karartmışlar.

2.tur hesabı yapıyorlar.

Onlara göre İYİ Parti oyları çantada keklik.

HDP oylarından da umutlular.

“CHP oylarının yarısını alır mıyız?” diye sordular.

Yanıt da kendilerinden geldi.

“Büyük ihtimalle alırız.

Özellikle gençler bizi destekler.

Bu iş biter.”

“İkinci turda kesin kazanırız” havasındalar.

ABD DESTEĞİ

ABD desteğini merak ettim.

Çok fazla bir bilgileri yok.

Ama sezgileri var.

ABD Büyükelçisinin ziyaretini önemsiyorlar.

İngiltere Büyükelçisinin ilgisinden memnunlar.

“Uluslararası destek lehimize.

Seçim kazanmak için gerekli.

Ancak ayrıntıyı biz bilemeyiz” dediler.

“Neyin karşılığı?” sorusunu yönelttim.

Çok fazla umursamadılar.

İZLENİMİM

Temaslarımdan izlenimim şu oldu:

İmamoğlu adaylık konusunda net.

Şimdi olmazsa bir daha olamayacağı görüşünde.

Buna İstanbul belediye başkanlığı da dahil.

Siyasette biteceğini düşünüyor.

Bu nedenle de her türlü riski alacak gibi.

Arkasındakilere çok güveniyor.

Özgüveni de bundan…

2 tura kalırsa devamının geleceği beklentisi içinde.

Hesapları tutar mı?

Bana göre zor.

Ama şurası kesin gibi…

Kılıcı çekmiş durumda…