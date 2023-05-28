6'lı masa dağıldı mı? Ayrı ayrı saatlerde konuşacaklar!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 21:30'da yapacağı açıklamayı tek başına gerçekleştireceği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saat 21:30'daki açıklamasında eşlik etmesi beklenen 6'lı masa genel başkanlarının ayrı ayrı konuşacakları öğrenildi.
Kılıçdaroğlu saat 21:30'da kameralar karşısına geçtikten sonra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 22:00'da açıklamada bulunacak.
Küçük ortaklardan Ali Babacan'ın saat 22:15'te konuşacağı öğrenilirken, masanın diğer küçük ortakları ise hezimetten sonra kayıplara karıştı.