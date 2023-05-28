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Siyaset 6'lı masa dağıldı mı? Ayrı ayrı saatlerde konuşacaklar!
Siyaset

6'lı masa dağıldı mı? Ayrı ayrı saatlerde konuşacaklar!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 21:22:00 - 2023-05-28 21:28:17
6'lı masa dağıldı mı? Ayrı ayrı saatlerde konuşacaklar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 21:30'da yapacağı açıklamayı tek başına gerçekleştireceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saat 21:30'daki açıklamasında eşlik etmesi beklenen 6'lı masa genel başkanlarının ayrı ayrı konuşacakları öğrenildi.

Kılıçdaroğlu saat 21:30'da kameralar karşısına geçtikten sonra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 22:00'da açıklamada bulunacak.

Küçük ortaklardan Ali Babacan'ın saat 22:15'te konuşacağı öğrenilirken, masanın diğer küçük ortakları ise hezimetten sonra kayıplara karıştı.

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