6'lı masa aday çıkaramayınca topu taca atmaya başladı! "Erdoğan'da aday olamaz!"

Aylardır Erdoğan'ın karşısına çıkartacak bir aday bulamayınca topu taca atarak işi 'Erdoğan aday olamaz'a kadar getirdiler. 6'lı masanın “TBMM karar almadan Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta aday olması mümkün değil” sözleri muhalifleri bir hayli heyecanlandırdı. Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir süre önce "Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok" diye açıklama yapmıştı. Boşuna dememişler 'Çarkçı Kemal' diye.



Tıpkı 11. Cumhurbaşkanı seçiminde ortaya attığı ‘367 şartı' ile tepkilerin odağında olan eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu gibi laik çevrelerin bildik isimlerini ekranlara çıkartmaya, gazetelerde röportajlar yapmaya başladılar. Dünkü Cumhuriyet gazetesi de bula bula 87 yaşındaki bir adamı konuşturmuş. Adam Atatürk vefat etmeden bir yıl önce doğmuş. Mahkemede şahitliği bile tartışılır halde. Diyor ki, "Erdoğan’ın üçüncü defa aday olma şansı yok."

Anlaşılan o ki muhalefet Erdoğan'ı seçimle yenemeyeceklerini anladı. Her seçimde olduğu gibi seçim dışı çözümler aramaya devam ediyorlar.