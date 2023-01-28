  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB'den Ukrayna hamlesi! Duyurdular

6'lı Masa'nın adayı ne zaman açıklanacak? CHP'li Özgür Özel tarih verip duyurdu

Selin Ciğerci 'evlat edindim' dedi, Bakanlık yalanladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'

F-35'ler Hollanda'dan gönderildi! Bakanlık açıkladı: Savaş uçakları Polonya'ya ulaştı, Varşova semalarında!

Kur'an-ı Kerim yakan alçaktan Türkiye'ye küstah tehdit: İsveç NATO'ya alınana kadar her cuma yakacağım

Bakan Soylu'dan 6'lı masaya tepki: Ataları ne diyorsa bebeleri de aynı şeyi söylüyor!

Rusya o kararı duyurdu: Letonya'ya Büyükelçisine, ülkeyi bu kez 2 haftada terk etmesini istedi

Sözcü’de sıradan bir gün! Vitrinde "hıyar" dediler arkada rekor verdiler

Nepal'de Başbakan Yardımcısı görevden alındı

Karı-koca, iki de... Proflar cevapladı: Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
Siyaset 6'lı masa aday çıkaramayınca topu taca atmaya başladı! "Erdoğan'da aday olamaz!"
Siyaset

6'lı masa aday çıkaramayınca topu taca atmaya başladı! "Erdoğan'da aday olamaz!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir süre önce "Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok" diye açıklama yapmıştı. Dün yapılan 6'lı masa toplantısının sonunda ise, “TBMM karar almadan Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta aday olması mümkün değil” dediler. Anlaşılan o ki bir 367 garabeti daha yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 05:54:00 -
6'lı masa aday çıkaramayınca topu taca atmaya başladı! "Erdoğan'da aday olamaz!"

Aylardır Erdoğan'ın karşısına çıkartacak bir aday bulamayınca topu taca atarak işi 'Erdoğan aday olamaz'a kadar getirdiler. 6'lı masanın “TBMM karar almadan Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta aday olması mümkün değil” sözleri muhalifleri bir hayli heyecanlandırdı. Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir süre önce "Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok" diye açıklama yapmıştı. Boşuna dememişler 'Çarkçı Kemal' diye.


Tıpkı 11. Cumhurbaşkanı seçiminde ortaya attığı ‘367 şartı' ile tepkilerin odağında olan eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu gibi laik çevrelerin bildik isimlerini ekranlara çıkartmaya, gazetelerde röportajlar yapmaya başladılar. Dünkü Cumhuriyet gazetesi de bula bula 87 yaşındaki bir adamı konuşturmuş. Adam Atatürk vefat etmeden bir yıl önce doğmuş. Mahkemede şahitliği bile tartışılır halde. Diyor ki, "Erdoğan’ın üçüncü defa aday olma şansı yok."
Anlaşılan o ki muhalefet Erdoğan'ı seçimle yenemeyeceklerini anladı. Her seçimde olduğu gibi seçim dışı çözümler aramaya devam ediyorlar.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23