  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

69 Türk vatandaşı Hindistan’dan Sivas’a getirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hindistan’dan getirilen 69 Türk vatandaşı, Sivas’ta yurtlara yerleştirildi.

2020-04-28 22:29:27 -
69 Türk vatandaşı Hindistan’dan Sivas’a getirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hindistan’dan getirilen 69 Türk vatandaşı, Sivas’ta yurtlara yerleştirildi.


Dışişleri Bakanlığı tarafından Hindistan’dan alınan 69 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı’na geldi. Vatandaşlar uçaktan indikten sonra tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşlar izolasyon kuralları çerçevesinde otobüslere bindirildikten sonra, kendileri için hazırlanan KYK Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. 69 kişi 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı