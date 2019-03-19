0553 313 94 23

68 yıl sonra nüfus cüzdanına kavuştu

Rahmetli anne ve babasının resmi nikahlarının bulunmamasından dolayı kimlik çıkarılamayan 68 yaşındaki kadın, yapılan çalışmalar neticesinde nüfus cüzdanına kavuştu.

19 Mart 2019 Salı 13:36
68 yıl sonra nüfus cüzdanına kavuştu

Gaziantep'te kimliği olmadığı için sorunlar yaşayan 68 yaşındaki Cemile Demirhan, yapılan çalışmalar neticesinde nüfus cüzdanına kavuştu.

Yaşlı kadını merkez Şehitkamil ilçesindeki evinde ziyaret eden Vali Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli sağlık sorunları bulunan Cemile Demirhan'ın nüfus cüzdanının olmaması nedeniyle, sağlık hizmetlerine ulaşmakta sıkıntı yaşadığını öğrendiklerini ve harekete geçtiklerini anlattı.

"DNA eşleştirmeleri yaptık"

Demirhan'ın kimlik sahibi olamamasının, rahmetli anne ve babasının resmi nikahlarının bulunmamasından kaynaklandığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Teyzemiz için 2 yıldır kimlik çıkarmak için çalışmalar yapılmış ama sonuca ulaşılamamış. Çünkü çeşitli testler ve araştırmalar gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla harekete geçtik. Teyzemizin işlemlerini elden takip ederek DNA eşleştirmeleri yaptık. Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Nüfus Müdürlüğümüz konuyu bizzat takip etti ve bugün de Cemile teyzenin kimliğini teslim etmiş olduk."

"Tedavi bile olamıyordum"

Vali Gül, yaşlı kadının sağlık sorunlarıyla ilgili gelişmelerin de takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kimliğine kavuşan Cemile Demirhan ise kimliği olmadığı dönemlerde çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Çok perişanlık yaşadım, hastaneye gidemiyordum, tedavi bile olamıyordum. Artık kimliğim var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:36
  1. Gaziantep
  2. Cemile Demirhan
  3. Vali Davut Gül
  4. nüfus cüzdanı
  5. Sağlık İl Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda’daki katliama tepki gösterdi
    1. TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda’daki..
    2. Altını tahtından etti! Rekor fiyata..
    3. Belçika’nın başkenti Brüksel’de..
    4. Kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu
    5. Hollanda’da soruşturma sürüyor
    6. Spordan hemen sonra duş almak zararlı..
    7. Eş zamanlı "Huzur" uygulaması..
    8. Fen liselerinin satrançta yıllardır..
    9. Dündar’dan gönül yolculuğu
    10. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    11. Sarıgöl Kızılçukur sağlık ocağına..
    12. Özel çocuklar zumba dansıyla coştu
    13. Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam..
    14. Kardeşi tarafından bıçaklandı!..
    15. Ambarlar tarihi yansıtıyor
    16. Eski Tunceli Belediye Başkan..
    17. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    18. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    19. Polisin ölümüne neden olan sürücü..
    20. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye..
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı