68 yıl sonra nüfus cüzdanına kavuştu

Gaziantep'te kimliği olmadığı için sorunlar yaşayan 68 yaşındaki Cemile Demirhan, yapılan çalışmalar neticesinde nüfus cüzdanına kavuştu.

Yaşlı kadını merkez Şehitkamil ilçesindeki evinde ziyaret eden Vali Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli sağlık sorunları bulunan Cemile Demirhan'ın nüfus cüzdanının olmaması nedeniyle, sağlık hizmetlerine ulaşmakta sıkıntı yaşadığını öğrendiklerini ve harekete geçtiklerini anlattı.

"DNA eşleştirmeleri yaptık"

Demirhan'ın kimlik sahibi olamamasının, rahmetli anne ve babasının resmi nikahlarının bulunmamasından kaynaklandığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Teyzemiz için 2 yıldır kimlik çıkarmak için çalışmalar yapılmış ama sonuca ulaşılamamış. Çünkü çeşitli testler ve araştırmalar gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla harekete geçtik. Teyzemizin işlemlerini elden takip ederek DNA eşleştirmeleri yaptık. Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Nüfus Müdürlüğümüz konuyu bizzat takip etti ve bugün de Cemile teyzenin kimliğini teslim etmiş olduk."

"Tedavi bile olamıyordum"

Vali Gül, yaşlı kadının sağlık sorunlarıyla ilgili gelişmelerin de takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kimliğine kavuşan Cemile Demirhan ise kimliği olmadığı dönemlerde çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Çok perişanlık yaşadım, hastaneye gidemiyordum, tedavi bile olamıyordum. Artık kimliğim var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.