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Aktüel 68 yaşındaki İngiliz kadın İslamiyet'i seçti
Aktüel

68 yaşındaki İngiliz kadın İslamiyet'i seçti

Müslüman olan ve "Nazmiye" adını alan İngiliz kadın, İngiltere'de tanıştığı Ali Aydın ile Sakarya'da evlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:38:15 -
68 yaşındaki İngiliz kadın İslamiyet'i seçti

SAKARYA (AA) - İngiltere'de yaşayan 68 yaşındaki İngiliz Cristina Elizabeth, tatil için geldiği Sakarya'da İslamiyet'i seçti.

İngiltere'de yaşayan 68 yaşındaki Ali Aydın bir süre önce tanışan Elizabeth, Aydın ile tatil için Karasu ilçesine geldi.

Elizabeth, burada Müslüman olarak "Nazmiye" adını aldı.

Evlenme kararı alan İngiliz kadın ile Ali Aydın'ın Karasu Belediyesinde nikahı kıyıldı.

İngiliz gelin Nazmiye Aydın, AA muhabirine, "Hem güzel bir dine geçiş yaptım hem de hayatımın insanıyla evlendim. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Ali ve Türkleri çok seviyorum." dedi.

Ali Aydın da "Nazmiye ile bir ömür boyunca çok mutlu olacağım. Ben de kendisi gibi onunla bir ömür geçirmeyi çok hayal ediyorum. Bu nikahla ilk adımı attık." ifadesini kullandı.

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