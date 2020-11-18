6,7 milyon konut risk altında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, özel bir televizyon kanalında bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi vererek soruları yanıtladı. İzimir’de meydana gelen depremi haber alır almaz ilgili tüm bakanların oraya hareket ettiğini ve olayın ardından ekiplerin sahada hızlı şekilde bir koordinasyon içerisinde çalışmaya başladığını anlatan Kurum, ekiplerin mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina giderek İzmir’in yaralarını sarmak için çalıştığını belirtti.

580 bin bağımsız bölüm incelendi

İzmir’de yaklaşık 8 bin arama kurtarma personelinin görev aldığını ve çok hassas çalışma yürüttüklerini aktaran Kurum, “Orada ‘enkaz altında acaba bir tane daha can çıkarabilir miyiz, bir vatandaşımızı daha kurtarabilir miyiz’ anlayışıyla çalışmalarımızı yürüttük. Hamdolsun 107 vatandaşımızı enkaz altından sağ salim kurtardık, 116 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. İzmir’de bir yandan da hızlı şekilde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını dile getiren Kurum, ikinci gün 1300 kişilik ekiple sahada binaları tek tek inceleyerek hasarların nerede olduğunu tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti. Kurum, hasar tespit raporlarını internet sitesi aracılığıyla yayınlayarak vatandaşı şeffaf şekilde bilgilendirdiklerine dikkati çekti. İzmir’de toplam 109 bin binayı ve 580 bin bağımsız bölümü 10 günde incelediklerini kaydeden Kurum, İzmir’de depremden kaynaklı ağır hasarlı ve yıkık bina sayısının 506 olduğunu vurguladı.

“Öncelikli 1.5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor”

Türkiye genelinde acil yıkılması ve dönüştürülmesi gereken yapılara ilişkin de bilgiler veren Kurum, “Tüm Türkiye’de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar ve bunun 300 bini İstanbul’da. İzmir’de de bizim tespitlerimize göre yaklaşık 40 bin bağımsız bölümün acilen dönüştürülmesi gerekiyor, bu 19 bin 500 bina” dedi. Kurum, acilen dönüştürülmesi gereken konut sayılarını tespit edip ülke genelinde 81 ilde belediyelerle ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesini planladıklarına işaret etti.

Kentsel dönüşüme TOKİ katkısı

2012 yılında çıkarılan yasa ile bugüne kadar 1 miyon 400 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını belirten Kurum, “Sadece TOKİ ile 137 bin kentsel dönüşüm konutu yaptık. Yine TOKİ ile 1 milyon sosyal konut rakamına ulaştık. 180 milyar lira para harcandı sadece bu işe.” ifadesini kullandı. Vatandaşın kentsel dönüşümün yerinde yapılmasını istediğinin altını çizen Kurum, dönüşümlerin yerinde ve hızlı yapılacağını kaydetti. Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ihtiyaçların yanı sıra rezerv konutlar da ürettiklerine vurgu yaptı.

“Derinliği 21 metre olan kanal nasıl depremi tetikleyecek?”

Kanal İstanbul’a ilişkin açıklamalarda da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bakan Kurum, önceliklere göre devletin bütçe ve planlama yaparak süreci yönettiğini belirtti. Projenin devlet bütçesi ile yapılması öngörülen bir proje olmadığına işaret eden Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Kanal İstanbul niye yapılıyor? Şimdi biz ‘Kanal İstanbul projesi Boğaz’ımızın özgürlük projesi, bağımsızlık projesidir’ diyoruz. Neden diyoruz? Baktığınızda 150 gemi geçiyor, yılda 50 bin gemi geçiyor ve ortalama yılda 8 tane de İstanbul Boğazı’nda geçen gemilerden sebep kaza medyada geliyor. Şimdi bir taraftan biz diyoruz ki yeni bir kanal? Niye diyoruz? Süveyş Kanalı yapılmış, Panama Kanalı yapılmış, oradan geçen geminin 3-4 katı fazlası şu an İstanbul Boğazı’ndan geçiyor. Diyoruz ki biz ‘Boğaz’ın can ve mal güvenliğini emniyet altına almak için alternatif bir kanal yapalım.’ O kanal 40 milyon metrekarelik rezerv alan içerisinde. Bu 40 kilometrelik bir kanal ve 21 metre derinlikte. Şimdi diyorlar ki depremi tetikler, derinliği 21 metre olan kanal nasıl depremi tetikleyecek? ‘Efendim içme suyu kaynaklarının yüzde 3’ü gidiyor, evet gidiyor. Melen Barajı’ndan gelen su kaynağımız tam 34 kat fazlası. Hele hele Hamzalı, Pirinççi barajları da bittiği zaman böyle bir ihtiyaç da yok.”