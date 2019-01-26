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66 yaşındaki eylemciden Sarı Yelekliler hareketini en iyi anlatan cümle: Çalışıyoruz ama paramız yok

Fransa’da Sarı Yelekliler 11’inci kez sokağa çıktı. Ülke genelinde gösteriler düzenleyen eylemciler gece de "Sarı Gece" adıyla eylemlerine devam ediyor. Gösterilere katılan 66 yaşındaki bir eylemci, "Çalışıyoruz ama paramız yok, ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Bundan bıktık."diye konuştu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 23:18
66 yaşındaki eylemciden Sarı Yelekliler hareketini en iyi anlatan cümle: Çalışıyoruz ama paramız yok

Fransa’da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifası talebinde bulunan Sarı Yelekliler, gösterilerine 11'inci haftasında devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde protestoya 69 bin kişi katıldı. Paris'in sembolü Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan binlerce "Sarı Yelekli" Bastille Meydanı'na yürüyüşe geçti.

Fransa'da sarı yelekliler başta başkent Paris olmak üzere ülke çapında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine tepkilerini dile getirmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak Kasım ayında başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri 11'inci haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan yüzlerce eylemci Bastille Meydanı'na yürüyüşe geçti. Göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı. Yürüyüş sırasında herhangi bir gerginlik yaşanmazken, eylemciler meydanda geldiğinde olaylar çıktı. Polis, kendilerine taş ve şişe fırlatan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Protestocular meydanda bir barikatı da yaktı.

Bir başka grup gösterici de Denizaşırı Ülkeler Bakanlığından Facebook'unParis'teki merkezine kadar yürüdü. Denizaşırı Ülkeler Bakanı Annick Girardin, bakanlık binası önünde sarı yeleklilerle bir süre sohbet etti.

Sarı yeleklilerin bir kısmı da akşam geç saatlere kadar eylem yapmak için başkentin Republique Meydanı'ndan buluştu.

Avrupa Parlamentosu önünde de eylem yapıldı

Evreux kentinde düzenlenen eylemde göstericiler birkaç aracı ateşe verdi. Gösteride çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.

Toulouse ve Nantes şehirlerindeki protestolarda da polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı. Sarı yelekliler, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu önünde de eylem yaptı.

Ülke genelinde gösterilere 2 bin 500'ü Paris'te olmak üzere 22 bin kişi katıldı. Eylemlerde 80 bin polis görev yaparken, Paris'te güvenlik önlemleri artırıldı. Başkentte bugün eylemde 7 bin polis görevliyken, geçen hafta bu sayı 5 bindi. Gösterilerde biber gazı kullanan polisler, geçen haftalardan farklı olarak üzerilerinde yaya kamerası bulundurdu.

'Yeni ve güçlü vaadler gelmezse eylemlere uzun bir süre devam edeceğiz'

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan eylemciler, Macron ve hükümetin yürüttüğü siyasete karşı memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Eylemcilerden Jean Luc, hükümetin sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin bazı vaatlerde bulunsa da bunları yetersiz bulduğunu ifade ederek, "Yeni ve güçlü vaatler gelmezse eylemlere uzun bir süre devam edeceğiz." dedi.

Şirket sahibi olduğunu ve işçilerinin maaşlarını ödemekte zorluk çektiğini belirten Luc, bu nedenle vergilerin düşürülmesini istedi.

'Çalışıyoruz ama paramız yok'

66 yaşındaki Franck Guegen de hükümetin gösterilerin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için başlattığı müzakere toplantılarının bir sonuç vermeyeceğini belirterek, "Macron ve hükümet bundan daha iyisini yapabilir ve siyasetlerini değiştirmeleri gerekiyor. Çalışıyoruz ama paramız yok, ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Bundan bıktık." diye konuştu.

Halkın bazı şeylerin değiştirilmesini istediğini söyleyen Guegen, eylemlerdeki şiddet olaylarını da tasvip etmediğini sözlerine ekledi.

François Valerie ise ülkede insanların ekonomik zorluklar çektiğini ifade ederek, "Macron zenginleri ve büyük şirketleri destekliyor. Ama biz bataklıktayız. Uzun yıllardır bu şartlardayız. Bize verilen sadece kırıntılar. Bizimle zekice oyun oynuyor. O bir diktatör." diye konuştu.

Soyadını vermek istemeyen 20'li yaşlarındaki Victoire da "Macron ve hükümeti istifa etmeli. Ülkede siyaset değişmeli." dedi.

17 Kasım'da başlayan gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin zaman zaman çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması ve polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 23:18
  1. Emmanuel Macron
  2. Sarı yelekliler
  3. paris

YORUM YAZ

  • Metin YükselMetin Yüksel9 dk önce
    almanyada öyle, calisiyon ama borc batakligindan cikamiyrsun
  • HasrHasr1 sa önce
    Darısı kral ve kraliçe tebası zavallı ingiliz isveç danimarka ve ispanyollara. Ab en 60% ı feudal. Bir de demokrası satarlar başkasına. Cinsi bozuk lgtp(edofil) bozmaları.

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