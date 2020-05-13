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Yerel

65 yaşındaki vatandaşın yaptığını duyan vali kendi telefonundan aradı

Bilecik'te yaşayan 65 yaşındaki Hasan Sarı, örnek bir davranış göstererek, fitresini Türk Kızılay’ı bağışladı. Bununla yetinmeyen yaşlı adam "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek oldu. Konudan haberdar olan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kendisini bizzat cep telefonundan arayarak, teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:30:00 - 2020-05-13 13:31:00
65 yaşındaki vatandaşın yaptığını duyan vali kendi telefonundan aradı

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde yaşayan 65 yaşındaki Hasan Sarı, örnek bir davranış göstererek, fitresini Türk Kızılay’ı bağışladı.

Bununla yetinmeyen yaşlı adam ’’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına destek oldu.

Yaşlı adamın verdiği desteği duyan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kendisini bizzat cep telefonundan arayarak, teşekkür etti.

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