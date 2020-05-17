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65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:57:08 -
65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta sonra yeniden sokağa çıktı.

Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının devam ettiği kentte cadde ve sokaklarda 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Kimi yaşlılar çarşı merkezi ve sokaklarda arkadaşlarıyla hasret giderirken, kimisi de gezip alışveriş yaptı.

Vatandaşlardan Hüseyin Saklı, yaptığı açıklamada, uzun bir süredir ikinci kez dışarıya çıktıklarını anımsattı.

Evde sıkıldıklarını fakat salgına karşı evde kalınması gerektiğini belirten Saklı, "Herkesin dikkat etmesi lazım. Biz de dışarıdayız. Çarşıya geldim. Bir arkadaşımı görüp birlikte gezdik." dedi.

Osman Aksu da dışarıya çıktıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, salgının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.


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