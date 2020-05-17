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65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez izinde

Denizli’de 65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez sokak, park ve bahçeleri doldurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:09:44 -
65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez izinde

Denizli’de 65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez sokak, park ve bahçeleri doldurdu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez izinli olarak dışarıya çıktı. Havaların aşırı sıcak olması nedeniyle 12.00 ile 16.00 saatleri arasına alınan iznin ilk dakikalarında yaşlı vatandaşlar park, bahçe, sokak ve caddeleri doldurdu. Geçen hafta dışarıya çıkma iznine doyamayan vatandaşların kimi yürüyüş ve spor yaparken kimi ise yaşıtlarıyla sohbet ederek dışarıya olan hasretlerinin bitmesini konuştu. Kısıtlamalar sebebiyle berbere gidemediğini belirten Halil Kadıoğlu, “Bu beladan çabuk kurtulalım, her gün çıkalım. Şu halime bakın. Berbere gidemiyorum. Hakikaten sıkıntı da yapacak bir şey yok” dedi.



“Böyle olmasa sel gibi ölüm olurdu”


Tedbirlerin gerekli olduğunu ve salgının çok tehlikeli olduğuna vurgu yapan Aysel Çal, “Mutlu olduk, çıkıyoruz. Baksana kaç gündür evdeyiz ama evde olmamız da gerekiyor hasta olmamamız için. Bu salgın bütün millete sardı. Böyle olmasa, herkeste sel gibi ölüm olurdu. Eşim ayaklarından rahatsız. Yavaş yavaş geziyoruz” ifadelerini kullandı.

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