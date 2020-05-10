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Aktüel

65 yaş ve üstü vatandaşlar günlerce evde olmanın acısını çıkarttılar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar günler sonra yeniden dışarı çıktı ve 4 saati en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:17:51 -
65 yaş ve üstü vatandaşlar günlerce evde olmanın acısını çıkarttılar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar günler sonra yeniden dışarı çıktı ve 4 saati en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen 65 yaş ve üstü vatandaşlara normalleşme sürecinin ilk adımı olarak bugün 4 saat dışarı çıkma izni verildi. Saat 11.00’de başlayan serbestlik ile yaşlılar kendilerine yürüme mesafesinde yer alan park ve bahçelere akın ettiler. Güneşli havanın tadını çıkaran 65 yaş üstü vatandaşlar sokakta yürüyüp, alışveriş yaptı, banka hesaplarını kontrol etti. 4 saatlik serbestlik iznini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışan vatandaşlardan, mezarlıkları ziyaret eden de oldu , uzun süre göremediği arkadaşları ile bir araya gelip sohbet edenler de. Yaşlı vatandaşlar saatler 15:00’i gösterdiğinde yeniden evlerine döndüler.

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