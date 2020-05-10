65 yaş ve üstü vatandaşlar 20 bin adet maske dağıtıldı

Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 11.00 ile 15.00 saatleri arasında evlerinden dışarı çıkarak, bir nebze olsun güzel havanın tadını çıkardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, sokaklara akın eden 65 yaş ve üstü vatandaşların bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmesi için şehrin 11 farklı noktasında kurduğu maske dağıtım stantları ile vatandaşlara dezenfektan ve hijyenik maske dağıttı. Manisalı 65 yaş ve üstü vatandaşlar için kurulan stantlarda 4 saatte yaklaşık 20 bin adet maske dağıtıldı.

Korona virüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kişilere bugün saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da vatandaşlar sokaklara ve parklara akın etti. Pandemi sürecinde korona virüsle mücadele noktasında üzerine düşen tüm görevleri titizlikle yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde de Manisalıların yanında yer aldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen personeller vasıtasıyla; Atatürk Kent Parkı, Ulupark, Kafe Sera, Fatih Parkı, Malta Parkı, Zafer Ünal Parkı (Gençlik Parkı), Sekiz Eylül Parkı (Şeyh Fenari Camii önü), Laleli Yürüyüş Parkı, Adnan Menderes Mahallesi Yusuf Sedat Altıntaş Parkı, Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Parkı ve Atatürk Mahallesi Yunus Park olmak üzere 11 farklı noktada vatandaşlarımıza dezenfektan ve hijyenik maske dağıtıldı.

Kurulan tüm stantları tek tek dolaşan ve vatandaşlara maske dağıtan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da, “10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma yasağı kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 11 ile 15 saatleri arasında verilen sürede bir nebze hava alsınlar, biraz dolaşsınlar, evlerinden çıkmaları için uygulama var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla belirlediğimiz 11 farklı noktada vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Bugün ayrıca Anneler Günü olması dolayısıyla özel bir gün. Bu nedenle hem annelerimizin gününü kutluyor, Başkanımız Cengiz Ergün’ün selamlarını iletiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı günler diliyoruz” diye konuştu.

Stantlardan maske alan 65 yaş üstü vatandaşlar da, güler yüzlü personeli ile kendilerine hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.