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65 yaş üzeri vatandaşlar günler sonra yeniden sokağa çıktı

Korona virüs tedbirleri kapmasında evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar günler sonra yeniden sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:13:06 -
65 yaş üzeri vatandaşlar günler sonra yeniden sokağa çıktı

Korona virüs tedbirleri kapmasında evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar günler sonra yeniden sokağa çıktı.


Korona virüs tedbirleri kapmasında yaklaşık 2 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma izni saat 12.00 itibarı ile başladı. 12.00 ve 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olan 65 yaş üstü vatandaşlar, geçtiğimiz Pazar günü de sokağa çıkmışlardı.

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