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65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak? 21 Mart'tan bu yana evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar "Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?" , "65 yaş üstü sokağa çıkabilecek mi?" , "65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek?" , "65 yaş üstü hangi günler sokağa çıkabilir?" konularını araştırıyor. Peki. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:24:00 -
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Koronavirüs salgınında en büyük risk grubu 65 yaş ve üstü vatandaşlar. Bu nedenle 21 Mart’tan bu yana 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Haftalardır evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar “Ne zaman sokağa çıkabiliriz?” , “65 yaş üstü hangi günler sokağa çıkabilir?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Haftalardır evlerinden çıkmayan vatandaşlar ne zaman sokağa çıkacaklarını araştırıyor. Bugün gerçekleşecek kabine toplantısında 65 yaş üstü vatandaşların ne zaman sokağa çıkacağıyla ilgili bir kararın çıkması bekleniyor. 

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