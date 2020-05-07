65 yaş üstüne maskeler Büyükşehir’den

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar, 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında yürüyüş mesafesinde sokağa çıkabilecek. Bunun üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkacak olan ve maskesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıtılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağında esnetmeler yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda ilk uygulama, 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ve 65 yaş üstü vatandaşlar 11.00-15.00 saatleri arasında yürüyüş mesafesinde sokağa çıkabilecek. Uygulamanın ilk gününde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkacak olan ve maskesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıtacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince şehrin büyük parklarında maskelerin dağıtımının yapılacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “65 yaş üstü vatandaşlarımıza Atatürk Kent Parkı, Ulupark, Kafe Sera, Fatih Parkı, Malta Parkı, Zafer Ünal Parkı (Gençlik Parkı), Sekiz Eylül Parkı (Şeyh Fenari Camii önü), Laleli Yürüyüş Parkı, Adnan Menderes Mahallesi Yusuf Sedat Altıntaş Parkı ve Atatürk Mahallesi Yunus Park’ta belirleyeceğimiz dağıtım noktalarında ekiplerimiz, maskesi olmayanlara maske dağıtacak. Sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan esnetmede yine de sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum” dedi.