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65 yaş üstü tatil yapmak için seyahat izin belgesi nereden alınır?

Koronavirüs salgını sürecinde aylardır evlerden çıkamayan 65 yaş ve üstü için son dakika tatil izni çıktı. Gelen son dakika bilgisine göre, Valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:11:00 -
65 yaş üstü tatil yapmak için seyahat izin belgesi nereden alınır?

65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek. 65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek. 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.

 

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