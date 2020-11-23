  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri
Gündem

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kararının ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ile ilgili saatleri, günleri ve detayları araştırmaya başladı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri neler?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:43:00 -
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri

Bazı vatandaşlar 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda tereddüt yaşıyor. Yayınlanan genelgeye göre ise, sadece hafta sonu değil hafta içi de 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman, hafta içi yasak var mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri

İçişleri Bakanlığı genelgesinde göre 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Buna göre tüm şehirlerde 65 yaş ve üzeri kişiler saat 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatler dışında sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü kişiler için hem hafta içi hem de hafta sonu devam edecek.

20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin kan donduran Bylock yazışmaları ortaya çıktı
Gündem

Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin kan donduran Bylock yazışmaları ortaya çıktı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonucu 5 kişinin vefat ett..
İsrail radyosu gizli görüşmeyi servis etti: Selman ile...
Dünya

İsrail radyosu gizli görüşmeyi servis etti: Selman ile...

İsrail ordu radyosu, ABD ile Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilen gizli görüşmeyi dünyaya duyurdu. Görüşmeye katılan bir diğer isim gün..
Asıl amaç bu! Türkiye’den S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Asıl amaç bu! Türkiye’den S-400 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 ve F-35 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar, ‘Bu konuda niyetimizin yalnızca 83 mil..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay