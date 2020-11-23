Bazı vatandaşlar 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda tereddüt yaşıyor. Yayınlanan genelgeye göre ise, sadece hafta sonu değil hafta içi de 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman, hafta içi yasak var mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri

İçişleri Bakanlığı genelgesinde göre 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Buna göre tüm şehirlerde 65 yaş ve üzeri kişiler saat 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatler dışında sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü kişiler için hem hafta içi hem de hafta sonu devam edecek.

20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.