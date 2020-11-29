65 yaş üstü sokağa çıkma günleri saatleri | Koronavirüs salgınında tüm dünya ikinci dalga korkusuyla karşı karşıya. Ülkemizde de hem vaka hem hasta sayısı artış gösterdi. Hal böyle olunca 20 Kasım’dan itibaren yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Peki, 65 yaş üstü hangi günlerde sokağa çıkabilir?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü vatandaşlar haftanın hangi günleri hangi saatler arasında sokağa çıkabileceklerini araştırıyor. Alınan karara göre 65 yaş üstü vatandaşlar 81 ilde haftanın her günü 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.