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65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? | 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi?

20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? Koronaviüs tedbirleri kapsamında önce 65 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Ardından da 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Milyonlarca kişi "Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?" , "65 yaş üstü sokağa çıkabiliyor mu?" , "20 yaş altı sokağa çıkabiliyor mu?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi?

2020-04-26 11:35:00 -
65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? | 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta tespit edildi. İlk vakanın ardından öncelikle yaşlıların sağlığı için 65 yaş üstünün evden çıkması yasaklandı. 21 Mart'tan bu yana evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman yasağın biteceğini araştırıyor. İşte, detaylar.

65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? | 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi?

Koronavirüs vakaları ülkemizde azalmaya başladı. Bu gelişmeyle birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa ne zaman çıkacaklarını araştırmaya başladı. Gelen bilgiler göre İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge hazırlıyor. Söz konusu genelgede 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde belli saatlerde dışarı çıkmasına olanak sağlanacak.

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