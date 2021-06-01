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Seyahat 65 yaş üstü kişilere seyahat yasağı var mı?
Seyahat

65 yaş üstü kişilere seyahat yasağı var mı?

65 yaş üstü seyahat ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası belli oldu. 65 yaş üstü vatandaşlar, ne zaman toplu taşıma kullana bileceklerini ve seyahat yasağının olup olmadığını merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü kişilere seyahat yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 14:36:00 -
65 yaş üstü kişilere seyahat yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan, Haziran ayı normalleşme tedbirleri bu sabah uygulanmaya başladı. Böylece aylardır sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 65 yaş üstü sokağa vatandaşlarında akıbeti belli oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilecek mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

65 yaş üstü kişilere seyahat yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

 

 

 

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