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Seyahat 65 Yaş üstü İstanbulkart nedir ve nasıl başvuru yapılır?
Seyahat

65 Yaş üstü İstanbulkart nedir ve nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir içi seyahat etmek için kullanılan İstanbulkart’larını çeşitli meslek ve yaş gruplarına göre sınıflandırmaktadır. Bu kartlardan biri de 65 Yaş üstü İstanbulkart’ıdır. Peki, 65 Yaş üstü İstanbulkart nedir ve kimler kullanabilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 23:07:00 -
65 Yaş üstü İstanbulkart nedir ve nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çeşitli meslek ve yaş grupları için özel olarak bastırdığı İstanbulkart hem kullanıcıları açısından hem de İstanbul’un trafik sorununu çözmesi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlarımızın şehir içinde kolayca seyahat edebileceği 65 Yaş üstü İstanbulkart’ı geliştirmiştir. 65 Yaş üstü İstanbulkart’a nasıl başvuru yapacağınızı merak ediyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

65 Yaş üstü İstanbulkart nasıl başvuru yapılır?

65 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, 65 Yaş üstü İstanbulkart’ını kullanabilmektedir. 65 Yaş üstü İstanbulkart’ başvuru yapmanın iki yolu bulunuyor.

1-65 Yaş Kart alacak kişiler, ilk kez veya kayıp nedeniyle başvuruda bulunuyorsanız; https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ linki üzerinden online kart başvurusu yapılabilirsiniz.

2- Yada size en yakın başvuru merkezine giderek başvuru da bulunabilirsiniz.

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