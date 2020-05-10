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Aktüel

65 yaş üstü engelliler "Engelsiz Kocaeli Taksi" ile evlerinden çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:56:11 -
65 yaş üstü engelliler "Engelsiz Kocaeli Taksi" ile evlerinden çıktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve istisna uygulaması kapsamında uzun aradan sonra dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü engelliler, "Engelsiz Kocaeli Taksi" hizmetinden faydalandı.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun aradan sonra sokağa çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kısıtlamanın kalkmasıyla evlerinden çıkmak isteyen 65 yaş üstü engelli vatandaşlara "Engelsiz Kocaeli Taksi" ile ulaşım hizmeti verdi.

Dışarı çıkmak isteyen 65 yaşındaki yürüme engelli Halise Canlı da belediyenin hizmetinden faydalanan isimlerden oldu.

Canlı, kısıtlamanın kalktığı saatte kendisini evinden alan ekipler sayesinde 45 gün sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Gazetecilere açıklama yapan Canlı, engelli olduğu için ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını ifade ederek, belediyenin verdiği hizmetten memnun kaldığını kaydetti.

Canlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını belirterek, "Zaten yürüme engelli olduğum için tek başıma dışarıya da çıkamıyordum. Belediyemizin engellilere hizmet verdiğini duydum. Aradım, Allah razı olsun gelip beni evimden alıp kızımla birlikte dışarıya çıkardılar. Allah devletimizden razı olsun. 45 gün sonra güneşin, temiz havanın tadını çıkardım." diye konuştu.

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