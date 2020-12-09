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Yaşam 65 yaş sokağa çıkma saatleri | 65 yaş hafta sonu markete gidemez mi?
Yaşam

65 yaş sokağa çıkma saatleri | 65 yaş hafta sonu markete gidemez mi?

65 yaş hafta sonu market fırın için telefon | Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar hangi saatler arasında sokağa çıkabileceklerini merak ediyor. 65 yaş sokağa çıkma saatleri | 65 yaş toplu taşıma kullanamaz mı? | 65 yaş hafta sonu markete gidemez mi? | 65 yaş üstü hafta sonu market fırın yardım telefon

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:05:00 -
65 yaş sokağa çıkma saatleri | 65 yaş hafta sonu markete gidemez mi?

65 yaş üstü hafta içi sokağa çıkması yasak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa ne zaman çıkabileceklerini araştırıyor. Peki, hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkamaz mı?

65 yaş sokağa çıkma saatleri | 65 yaş hafta sonu markete gidemez mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma akşamları 21.00’de başlayan yasak ise pazartesi sabah 05.00’te sona eriyor. 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmalarının tamamen yasak olup olmadığını merak ediyor.

65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi 10.00 ile 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanması yasaklandı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında 10.00-17.00 saatlerinde vatandaşlar yürüme mesafesindeki market, bakkal ya da fırınlara gidebiliyor. Ancak hafta sonları 65 yaş üstünün ve 20 yaş altının market bakkal ihtiyaçları için dışarı çıkması kesinlikle yasak.

65 yaş üstü vatandaşlar hafta sonu temel ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Destek Birimlerini arayabilir. Vefa Destek Hattı’na 112, 155, 156 nolu numaralardan ulaşabilirsiniz.

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