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Ekonomi 65 yaş maaşı ve engelli maaşı kimlere bağlanır?
Ekonomi

65 yaş maaşı ve engelli maaşı kimlere bağlanır?

Merak edilen 65 yaş maaşı ve engelli maaşı kimlere bağlanır? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:26:00 -
65 yaş maaşı ve engelli maaşı kimlere bağlanır?

Devletimizin muhtaç vatandaşlarımıza yaptığı çok sayıda sosyal yardım bulunuyor. Biz bu yazımızda 65 yaşını tamamlamış bulunan muhtaç vatandaşlarımızla engelliliği bulunan vatandaşlarımıza bağlanacak maaşın hangi şartlarla bağlanacağını anlatacağız. 2022 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen muhtaçlık maaşı halk arasında 65 yaş maaşı olarak ve engelli maaşı olarak isimlendirilir.. 65 Yaş maaşı almanın ilk şartı, 65 yaşını tamamlamasına rağmen herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamaktır. Sigortalı çalışması olmayan veya SGK’dan emekli maaşı almayan vatandaşlarımız bu kapsama girmektedir. Sigortalı çalışması bulunan veya emekli maaşı olan vatandaşlara muhtaçlık maaşı bağlanması mümkün değildir. Muhtaçlık maaşı alabilmenin ikinci koşulu engelli olanlar için engellilik derecesinin en az yüzde 40 olmasıdır. Ayrıca engelliğin sağlık raporuyla belgelendirilmesi gerekir. Engelli olmayan veya engelli olmakla birlikte engellilik derecesi yüzde 40’ın altında kalanların ise engelli maaşı alamaz. Bir anlamda 65 65 yaşını tamamlaması gerekir.. 65 Yaş maaşı için gereken son şart ise kişinin gelirin olmaması veya gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olmasıdır. 65 yaş üzeri yaşlı kişi dul veya bekarsa sadece kendi gelirine bakılır. Evli ise kendisiyle birlikte eşinin geliri toplanıp ikiye bölünür. Bulunan tutar net asgari ücretin üçte birinden az ise yani 2020 yılı için 701 TL altında ise muhtaç olduğuna karar verilir.

Engellilerin muhtaçlığının tespiti ise şu yöntemle yapılır. Yaşadıkları hanedeki kişilerin hepsinin gelirleri toplanır. Hanedeki kişi sayısına bölünür. Bulunan tutar 701 TL altında kalırsa kişi muhtaç sayılır ve muhtaç engelli maaşı alma hakkı oluşur. Muhtaçlık maaşı geçmiş yıllarda çok düşüktü ve üçer aylık ödenirdi. Günümüzde miktarı artırıldı ve aylık olarak yani aydan aya ödeniyor. 65 Yaş maaşı ek ödeme dahil 711 TL tutarındadır. Bu maaş yüzde 40- 69 arası engelliler için 568 TL, yüzde 70 ve üzeri engelliler için 852 TL’dir. Muhtaçlık maaşı 18 yaşın altında olan yüzde 40 ve üzeri engellinin kendisine değil yakınına bağlanır ve 568 Tl olarak ödenir. . Gerek 65 yaşın üzerinde bulunup sosyal güvencesi bulunmayan ve muhtaç sayılan vatandaşlarımız gerekse yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlarımız bu maaş için ikamet adresinin olduğu yerin Kaymakamlık binası içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yazılı başvuruda bulunmalıdır. Henüz 65 yaşını tamamlamamış ancak sosyal güvenliği olmayıp muhtaçlığı bulunan dul kadınların da maaş bağlanması için aynı biçimde Kaymakamlık binası içindeki Vakfa başvuru yapmaları gerekir.

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