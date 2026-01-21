65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2026 yaşlılık aylığı zamlı tutarı ve ödeme tarihleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ve memur maaş katsayısına endeksli olan 65 yaş aylığı, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 18,60 oranında zamlandı. Aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşmesiyle kesinleşen bu oran; yaşlılık maaşı, engelli aylığı ve evde bakım desteği gibi pek çok kalemi doğrudan etkiledi. Vatandaşlar, "2026 yaşlılık maaşı kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını araştırırken Bakanlık yeni rakamları onayladı.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU? (OCAK 2026)

2025 yılının ikinci yarısında yaklaşık 5.390 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, 2026 yılında yüzde 18,60'lık memur zammı sonrasında 6.392 TL seviyesine yükseldi. Bu tutar, 2026 yılının ocak ve temmuz ayları arasındaki dönemde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

YAŞLILIK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

65 yaş aylığı ödemeleri, her ay düzenli olarak hak sahiplerinin doğum yılının son rakamına göre PTT ve belirlenen banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ocak ayı farkları ve Şubat ayı zamlı ödeme takvimi şu şekildedir:

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar: Ayın 5'inde,

Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olanlar: Ayın 6'sında,

Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olanlar: Ayın 7'sinde,

Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olanlar: Ayın 8'inde,

Doğum yılının son rakamı 4 ve 9 olanlar: Ayın 9'unda ödemelerini alabilirler.

KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI

Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların şu kriterleri karşılaması gerekmektedir:

Yaş Sınırı: 65 yaşını doldurmuş olmak.

Sosyal Güvence: Kendisinin ve eşinin hiçbir sosyal güvencesinin (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bulunmaması.

Gelir Şartı: Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ünden az olması. 2026 yılı asgari ücret zammı ile birlikte bu sınır da yukarı çekilmiştir.

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

MEMUR ZAMMIYLA ARTAN DİĞER SOSYAL YARDIMLAR

Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına bağlı olarak güncellenen diğer ödemeler ise şunlardır:

Engelli Aylıkları (%40-69 ve %70 üzeri)

Evde Bakım Maaşı

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) Ödemeleri

Kıdem Tazminatı Tavanı