Asgari ücret zam maratonunuda heyecan sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zam oranını açıkladı. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

65 yaş aylığı ne kadar oldu 2023? Yaşlı engelli maaşına ne kadar zam yapıldı?

Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Asgari ücret) Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz" dedi.

Asgari ücret zammıyla birlikte 65 yaş aylığında da artış yaşanacak. 2022 yılında 1.684 TL olarak ödenen yaşlılık aylığı 2 bin 604 TL'ye yükselecek.

Artış yaşanacak olan bir diğer maaş ise engelli aylığı... Yüzde 40-69 oranındaki engelli aylığı 1.124 TL'den 1.738 TY'ye yükselecek.

Yüzde 70 ve üzerinde ise bu rakam 1.687'den 2. 609 TL'ye çıkacak.