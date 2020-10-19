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Sağlık 65 ilaç daha geri ödeme listesinde
Sağlık

65 ilaç daha geri ödeme listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde yayımlanan yeni düzenlemeyle 65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:18:00 -
65 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

İlaçların 63’ü yerli üretim

Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 63’ünün yerli üretim olduğunu belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

Toplam ilaç sayısı 8 bin 862 oldu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862’ye ulaştı” açıklamasını yaptı. Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

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