64 yıl sonra aynı acıyı yaşadılar

Kastamonu'da 15 evin alevlere teslim olduğu köyde yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, köydeki evlerin 1958 yılında çıkan bir yangında da tamamen kullanılmaz hale geldiği ortaya çıktı.

Olay, öğlen saatlerinde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 14 eve daha sıçradı. Köyde yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, orman ve jandarma ekibi sevk edildi. Köye ulaşan itfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.