64 yaşındaki yaşlı adam enkaz altından 15 saat sonra çıkartıldı!
Adıyaman'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 64 yaşındaki yaşlı adam, enkaz altından 15 saat sonra çıkartıldı.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin yaralarını sarmak için seferber oldu.
AFAD yetkilileri dakikalar içinde başladıkları arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Adıyaman'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 64 yaşındaki Mustafa Ketenci de, 15 saat sonra enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Enkaz altından çıkartılan Ketenci, jandarma ekipleri tarafından sedyeyle bir araca alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.