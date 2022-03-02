64 kilometrelik Rus konvoyunun sırrını Mete Yarar açıkladı

CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Mete Yarar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı sonrasında gündeme gelen ve her geçen gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşmakta olan 64 kilometrelik Rus kovoyuna ilişkin ilginç değerlendirmeler yaptı.

"Peki bu ülkelerin elinde hiç kamikaze sistemleri yok muydu?"

Mete Yarar, Batı'nın Ukrayna'ya ellerindeki tüm silah sistemleri vereceğini açıkladığını hatırlatarak "Vermedikleri sadece uçaktı bugün Ukraynalı pilotlar Polonya'dan uçakları teslim almaya gittiler. Bu uçaklar da daha önce Doğu Bloku'ndan ayrılan ülkelere verilen uçaklardı. Peki bu ülkelerin elinde hiç kamikaze sistemleri yok muydu?" diye sordu.

"Kiev'e konulmuş olsaydı inanın bu 64 kilometrelik hat boyunca bir tane araç kalmazdı"

Azerbaycan savaşı sırasında kaderi değiştiren 2 önemli etken olduğunu hatırlatan Mete Yarar "Bunlardan bir tanesi TB2 idi, diğeri de kamikaze drone'lardı. Hiç mi ellerinde yok. 64 kilometrelik konvoya daha ilerden atılabilecek sistem yok mu? Hadi onu da vermediniz, peki çok namlulu roketatar sistemlerinden atılan lazer güdümlü roketler de mi yok? Eğer bunlardan iki tane Kiev'e konulmuş olsaydı inanın bu 64 kilometrelik hat boyunca bir tane araç kalmazdı. " dedi. Yarar normal savunma sistemleri ile bunu durdurmanın imkansız olduğunu belirtirken "Hava savunma sistemi ile vurulabilecek bir sistem değil. Roket sistemi ile topçu sistemi ile atılan mühimmatla burada hedefe ulaşılamaz." dedi.

"Rusya'yı şehirlere giren adam olarak göstermek istiyorlar"

Batının ısrarla Ukrayna'ya Javalin gönderdiğini bunu da kasıtlı yaptığını ileri süren Mete Yarar bunun gerekçesini de şöyle açıkladı "Çünkü bu savaşı ellerinden geldiği kadar uzatmaya çalışıyorlar. Şehir muharebesine çekip Rusya'yı şehirlere giren adam olarak göstermek istiyorlar. Çünkü emperyalizm böyle birşey. Bugün Suriye'de Irak'ta neden savaş bitmiyor. Burada da savaş bitmeyecek."

"6400 aracın maksimum 1000 tanesi muharip araçtır"

64 kilometrelik konvoyda yer alan araçların büyük bir çoğunluğunun ikmal araçlarından oluştuğuna dikkat çeken Yarar "Bunlar ya askeri personel, ya akaryakıt ya da mühimmat taşıyor. Ya da yiyecek taşıyor. Normal ordularda bir askeri savaştırabilmek için geri planda 5 kişi çalışır. Amerikan ordusunda bu 8 kişidir. 6400 aracın maksimum 1000 tanesi muharip araçtır." dedi.

"Grozni'de bu kadar gelişmiş tank savar silahları yoktu"

"Rusların Grozni diye kafalarında yazmış olan çok kötü bir senaryo var." diyen Mete Yarar bu konuda şunları sözlerine ekledi " Grozni'de bu kadar gelişmiş tank savar silahları yokken yalnızca RPG'ler ve molotofkokteylleriyle Çeçenlerin verdikleri zararı unutmayın. Çeçenler yıllarca Rusları Grozni'ye sokmadılar. Bu konvoyla muhtemelen kuşatma için geliyorlar. İçeriye girecek olan da özel personelin içeri girmesini kolaylaştırma görevi üstlenecek."