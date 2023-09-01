63. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve bu yıl 63.sü gerçekleştirilecek olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın bilgilendirme toplantısı ile başlayan program, Kurtdere Mahallesi’nde devam etti.

Sabah saatlerinde Kurtdere Er Meydanı’nda minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boyların boy ayrımıyla başlayan Kurtdereli Güreşleri; Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın anıt mezarını ziyaret ile devam etti. Ardından Mevlid-i Şerif’in okutulduğu programda mevlit yemeği verildi ve resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde ise kent merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yarında güreşlerin devam edeceği etkinlik, 3 Eylül Pazar Günü başpehlivanlık güreşleri ile sona erecek.

Güreşçilere başarılar dilediler

Bilgilendirme toplantısında ilk olarak Kırkpınar Başpehlivan’ı Mehmet Yeşil Yeşil bir konuşma yaparak, hem pehlivanlara başarılar diledi, hemde organizayonda emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından Kurtdereli Güreşlerinin altın kemerli Ağası Abdullah Altıntaş ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp’te birer konuşma yaparak, güreşçilere başarılar dilediler.



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Başkan Orkan: Türkiye'nin en iyi yağlı güreş organizasyonunu yapıyoruz

Daha sonra kürsüye Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan çıktı. Sözlerine “Düğünümüze hoş geldiniz” sözleriyle başlayan başkan Orkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte güreşlerimize çok iyi hazırlık yaptık. Güreşler genelde yapıldığı yerin ismiyle anılıyor. Kırkpınar, Elmalı gibi. Bizde ise yapıldığı yer ile birlikte Cihan Pehlivanımız Kurtdereli Mehmet ile anılıyor. Bu bize ayrı değer ve önem katıyor. Güreşlerimizin yapıldığı yerde Cihan pehlivanımızın kabri var. Onu ziyaret ediyor ve anıyoruz. Karesi’de daha iyi ve daha güzel nasıl yapabilirizin hesabını yaptık. En büyük avantajımız bizden önce Karesimiz’de görev yapan Yücel başkanımızın yaptıklarını devam ettirebilmekti. Her sene de yeni şeyler katıyoruz. Her yıl geçen senenin eksiklerini gideriyoruz. Türkiye’nin en iyi organizasyonu yapılan yağlı güreşlerini düzenliyoruz”.

Başkan Yılmaz: Balıkesir güreşi seviyor

Son olarak ise Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bir konuşma yaptı. 2014 yılında Karesi Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Balıkesir güreşi seviyor. Balıkesir’in geninde güreş var. Balıkesir geleneksel olan yağlı güreşleri seviyor. Balıkesir’de güreşleri üstlenmeden önce Kırkpınar gibi önemli güreş organizasyonlarına katılarak incelemeler yaptık. Kurtdereli güreşlerini yaptıktan sonra, güreşe ayrı bir nefes oldunuz, pehlivanlara değer verdiniz, başkanım bu güreşlerle ilgilenin dediler. Güreşten önce bir çok şeyin önceden planlanması gerekiyor. Bizde güreşlerimize hak ettiği değeri veriyoruz” dedi.

Yılmaz: Yağlı güreş ligi finalleri Kurtdere'de

Bu yıl ilk defe Yağlı Güreş Ligi düzenlendiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, lig finallerinin 7. ve sonuncusunun Kurtdere’de olduğunu vurguladı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin Yağlı Güreş Ligi’nin finali olduğunu belirten Yılmaz, “En önemlisi, en iyi başpehlivandan tutun, başaltından başa çıkacak pehlivana kadar ve Kırkpınar’da seneye kimler sahaya çıkacak listesinin ortaya çıkmasını sağlayacak bir güreş. O nedenden dolayı pehlivanlar çok heyecanlı, seyirci duble heyecanlı. Bu güreş bu sezonun en son güreşi. Biliyorsunuz bizim güreşlerimizin Ağustosun son ikinci haftası olurdu. Bu ligde en son güreş olmamızın sebebi, bazı arkadaşlarımız güreş ligi son organizasyonunun sorumluluğunu almak istemediler. Bir yaşansın görelim dediler. En son güreş bizimki olsun dedik. Bu senenin en önemli son güreşi bizim burada olacak” diye konuştu.