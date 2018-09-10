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6284 yine can aldı!

Delilsiz bir şekilde erkeklerin evlerinden uzaklaştırılmasına neden olan 6284 sayılı kanun bir can daha aldı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kişi, karısını silahla öldürdü.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:39
6284 yine can aldı!

Yuvaları yıkan 6284 sayılı kanun yine bir can aldı. Akit'in defalarca gündeme getirdiği ama henüz olumlu bir adımın atılmadığı erkeklerin delilsiz bir şekilde evlerinden uzaklaştırılmasına neden olan 6284 sayılı kanunun düzenlenmemesi bir kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu.

Koceli'nin Darıca ilçesinde 6284 sayılı kanun kapsamında evden uzaklaştırma kararı bulunan kişi karısını silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre S.P. (67), Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta, uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen eve gelerek, eşi Elif P. (45) ile görüşmek istedi.
Elif P'nin kapıyı açmaması üzerine tabancayla ateş edip kilidi kıran S.P, eve girerek eşine ateş açtı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elif P, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Elif P, hayatını kaybetti. Polis, S.P'yi evin yakınında olayda kullandığı belirtilen tabancayla gözaltına aldı.

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6284’ün vebali Meclis’in boynuna

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:39
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  4. 6284 yasası

YORUM YAZ

  • celal celal 33 dk önce
    tabi canım cinayeti işleyen vahşi yaratığın hiç bir suçu yok , tüm suç kanunda :)
  • ferhatferhat49 dk önce
    Niye Hakimlere avkatlara ve Aile bakanligina birsey olmuyor, cünkü bütün pislik ,necaset ve nefret tohumlari bunlar tarafindan ekiliyor. Sözde Hukukcular, alcak herifler batinin humanist ve siyonistlerin hukunu ezberleyip milletimize hükm eden alcak gayri milli satilmis usaklar. Kariniza degil bu alcaklardan sorun hesabini bu zilletin.
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