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6284 bir aileyi daha dağıttı

Kadının beyanının esas alındığı 6284 sayılı kanun çerçevesinde bir aile daha yıkıldı. 6284’ün mağduru olan Hüseyin Şahin, “Eşim, bana tuzak kurarak, iftira atarak, ‘şiddette bulundu’ diyerek karakola şikayette bulundu. Uzaklaştırma cezası aldım. Evime giremiyorum” dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 10:42
6284 bir aileyi daha dağıttı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Halk arasında Aileyi Koruma Kanunu olarak bilinen 6284 numaralı kanun yuva yıkmaya devam ediyor. Kadının beyanının esas alındığı kanun çerçevesinde bir aile daha yıkıldı.

22 yıldır evli olduğunu söyleyen mağdur Hüseyin Şahin, “Benim hanım fuzuli boş yere 10 Mayıs’ta boşanma davası açmış. Bizim normal evlilikte olduğu gibi ufak tefek laf atışmalı tartışmalarımız var. Hanım psikolojik rahatsız. Ben de evim, yuvam ve çocuklarım dağılmasın diye idare ediyordum. Benim 4 çocuğum var. Bu çocukların en büyüğü kız. Sosyal medyada birisiyle tanışmış. Bunu da benden 3-4 sene gizlemişler. Ben bunu öğrenince yalan yok biraz tepki gösterdim. Ama kızım ‘illa ben evleneceğim’ dedi.  Hanım da ‘ben kızı vereceğim’ dedi. O zaman erkek tarafının ailesiyle gelsinler tanışalım dedim. Benim evlilik olayını engelleyeceğimi düşündüğü için ortada bir suçum olmadığı halde bana tuzak kurarak, iftira atıp ‘şiddette bulundu’ diye karakola şikayette bulundu” şeklinde konuştu.

İşyerimde kaldım!

Şahin şöyle devam etti: “Ben hiçbir zaman çocuklarımı darp etmedim. Ama karakolda şikayette bulunduğu için bana evden uzaklaştırma verdiler.  Bana uzaklaştırma verilmesi için hanım ile çocuklar anlaşmışlar, olmadık şeyler yaptılar. Ailedeki sıkıntılar Ramazan ayının sonlarına doğru oldu. Son bir hafta işyerinde masada uyudum. Ramazan Bayramı’ndan sonra da abim bana evini açtı orada kaldım.

Şahin, “Ayakkabı ve bisiklet tamiri yaparak, geçimimi sürdürmeye çalışıyorum. Ama bu süre zarfında çocuklarıma 3 bin 500 TL geçici tedbir nafakası ödedim. Şimdi de her ay artık 941 TL tedbir nafakası ödemeye devam ediyorum. Normalde ben evimin sorumluluğunu bilen bir insanım. Ben evimin ihtiyacını fazlasıyla gören birisiydim. 10 Ekim’de de boşanma davamızın duruşması var” dedi. 


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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:42
  1. Ankara
  2. Aileyi Koruma Kanunu
  3. Kadının beyanı
  4. nafaka

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