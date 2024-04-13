62 yıl birbirlerine başlarından yapışık olarak yaşadılar ve...

Doktorların en fazla 30 yıl ömür biçtiği dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri Lori ve George Schappell, inanılmaz bir hayat yaşadıktan sonra 62 yaşında hayata veda etti.

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri Lori ve George Schappell, 62 yaşında yaşama veda etti.

Pennsylvania'da yaşayan ikizler, kafataslarından birbirlerine yapışıktı ve beyinlerinin yüzde 30'unu ortak kullanıyordu.

Kadın olan Lori ve cinsiyet değiştirerek erkek olan kardeşi George'un ölüm nedeni açıklanmadı.

Doktorların en fazla 30 yıl yaşayacaklarını söylediği ikizler 62 yıl yaşayarak herkesi şaşırttı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

George, omuriliğindeki sorun nedeniyle tekerlekli sandalyeyle hareket edebiliyordu. Lori, yıllarca kardeşinin tekerlekli sandalyesini itti.

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HİÇ AYRILMADAN KENDİ HOBİLERİNİN PEŞİNDEN GİTTİLER

George başarılı bir country müzik şarkıcısı olarak birçok konser verdi ve bu sayede ikizler Almanya ve Japonya dahil birçok ülke gezdi.

Bowlinge meraklı olan Lori ise bir dönem bir hastanenin çamaşırhanesinde çalışmıştı.

Farklı hobilere sahip ikizler sürekli bir arada olmalarına rağmen kendi ilgi alanlarına yönelmekten vazgeçmedi.

Geçmişte "Biriniz ölse diğeriniz de ölür mü" sorusuna Lori, "Hayır, öyle bir şey olmazdı" yanıtını vermişti. George da "Öyle bir durumda hastanede ayrılırdık ve birimiz kurtulurdu" demişti.

İkizler ayrıca ayrılmak istemediklerini ve birbirlerinden bağımsız bir hayat sürebildiklerini söylemişti.

Lori, bir gün aile kurmak istediğini de anlatmıştı.

Schappell Kardeşler, Masha ve Dasha Krivoshlyapova'nın 2015 yılında 53 yaşında ölmesiyle dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olmuştu.