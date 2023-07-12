  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hesabına 716 bin lira yerine 716 bin dolar yatan Suriyeli bakın ne yaptı! Annesi çılgına döndü

Zelenskiy'in o halini görenler dondu kaldı... Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!

Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Son dakika uyarısı yapıldı: Beş parasız kalabilirsiniz

Hepsi satışa çıkıyor! TOKİ’den 42 ilde yeni konut fırsatı

Google, Fetoş'un mesleğini açıkladı! Bu haber başka yerde yok

iPhone fiyatına arsa sahibi olabilirsiniz! Resmen satışa çıktı

İslam Memiş saat verip uyardı! Bu saatten sonra dolar, gram altın ve gümüş…

Rusya'dan Batı'ya gözdağı, o karar: Büyük bir deprem geliyor! Lavrov'dan Ukrayna savaşı açıklaması şaşırttı

Bu mahallede vatandaşlar günlerdir uyku yüzü görmedi! Binaların içinden ses geliyor, mezarlar oynuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Başbakanı ile koltuğundan kalkmadan tokalaştı, sosyal medya yıkıldı
Dünya 62 yaşındaydı... Ünlü isim kansere yenik düştü
Dünya

62 yaşındaydı... Ünlü isim kansere yenik düştü

Yeniakit Publisher
2023-07-12 16:09:00 -
62 yaşındaydı... Ünlü isim kansere yenik düştü

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden '24' dizisinin Emmy ödüllü yapımcısı Manny Coto, yaşamını yitirdi.

'24' ve 'American Horror Story'nin Emmy Ödüllü Baş Yapımcısı Manny Coto, 62 yaşında hayatını kaybetti.

The Hollywood Reporter'in aktardığına göre; 13 aydır pankreas kanseriyle mücadele eden '24' dizisinin Emmy ödüllü yapımcısının Pasadena'daki evinde vefat ettiği öğrenildi.

Küba’da doğan Manny Coto, ‘prime time'ın en önde gelen Latin yazarlarından ve dizi yapımcılarından biriydi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23