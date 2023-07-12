62 yaşındaydı... Ünlü isim kansere yenik düştü
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden '24' dizisinin Emmy ödüllü yapımcısı Manny Coto, yaşamını yitirdi.
'24' ve 'American Horror Story'nin Emmy Ödüllü Baş Yapımcısı Manny Coto, 62 yaşında hayatını kaybetti.
The Hollywood Reporter'in aktardığına göre; 13 aydır pankreas kanseriyle mücadele eden '24' dizisinin Emmy ödüllü yapımcısının Pasadena'daki evinde vefat ettiği öğrenildi.
Küba’da doğan Manny Coto, ‘prime time'ın en önde gelen Latin yazarlarından ve dizi yapımcılarından biriydi.
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