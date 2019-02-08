62 şirket faaliyette

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, “Sigortacılık sektörü olarak 2018’i 54,2 milyar TL’lik bir prim üretimiyle tamamladık. Bireysel Emeklilik Sistemi’mizde ise (BES) 95 milyar TL’ye ulaşan bir fon birikimine ulaştık” dedi.

Sigorta sektörünün dünyada yaşanan kuşak değişimini en iyi şekilde okuması için tüm paydaşların el birliğiyle çalışması gerektiğini ifade eden Çağlar, Türkiye’de bulunan 62 sigorta şirketinden 38’inin elementer branşlarda faaliyet gösterdiğini, 22 şirketin emeklilik, 2 şirketin de reasürans alanında çalıştığını anlattı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu de sigorta şirketlerini sermaye piyasalarında daha fazla yer almaya davet etti.