62 bin lira bahşiş aldı, ertesi gün şok oldu

Çalıştığı restoranda 40 kişilik bir masa için özel olarak hizmet veren garson, gecenin sonunda toplam 62 bin lira bahşiş aldığında sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Ancak ertesi gün onu kötü bir sürpriz bekliyordu.



Arkansaslı bir garson, 4 bin 400 dolarlık bir bahşiş aldı, ancak çalıştığı restoranın müdürü onu kazancını bölüşmek zorunda bıraktıktan sonra da kovdu.

Fox 59'un bildirdiğine göre, cömert armağan 6 Aralık'ta, Bentonville'deki Oven and Tap adlı restoranda Ryan Brandt ve bir diğer garsona verildi.

40 kişilik masada kutlama yapan herkes, iki garsona da gideceğine inanarak 100'er dolar bahşiş bıraktı. Kasabadaki bir konferansın ardından restoranda yemek yiyen Grant Wise, CBS 5'e yaptığı açıklamada, "Garsonların koronavirüs pandemisinden çok fazla etkilendiğini biliyorduk ve onların bize olan hizmetinin karşılığını vermek istedik." dedi.

Ancak restoranın müdürü, Brandt'e bahşişi büyük partiye hizmet etmeyen iş arkadaşlarıyla da paylaşması gerektiğini söyledi. Üç yıldır bu restoranda çalışan Ryan Brandt, bunun daha önce görülmemiş bir uygulama olduğunu söyledi.

Televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Brandt, "Bahşişi vardiya müdürüme vereceğim ve yüzde 20'sini alacağım söylendi" dedi. Witly adlı bir emlak şirketinin sahibi olan Wise, bunu öğrendiğinde restorandan bahşişi iade etmesini istedi ve ardından 2 bin 200 doları doğrudan Brandt'e verdi.

Kovulma sebebi...

New York Post gazetesinin aktardığına göre Brandt, ertesi gün iş yerinden kovuldu. CBS 5'e konuşan Brandt, "Beni telefonla arayarak üç buçuk yıldır çalıştığım restorandan kovdular. Gerçekten yürek patçalayıcıydı" dedi.

Oven and Tap adlı restoran, yaptıkları açıklamada, Brandt'in bahşiş olayıyla ilgisi olmayan nedenlerle kovulduğunu ileri sürdü.

"Yemekten sonra, bu kalabalık misafir grubu, bahşişlerinin özellikle iki garsona verilmesini istedi. Taleplerini tamamen yerine getirdik. Çok değerli ekip üyelerimize saygımızdan dolayı, bir çalışanın işine son verilmesiyle ilgili ayrıntıları açıklamıyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Buna karşılık Wise, Brandt için Pazartesi sabahı 8.700 doları aşkın para toplanan bir GoFundMe sayfası başlattı.

Brandt işini kaybetmekle ilgili olarak “Yıkıcıydı, öğrenci kredileri için önemli miktarda borç almıştım. Onları ödemem gerekiyor, işte acı gerçek bu." ifadelerini kullandı.