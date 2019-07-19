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61 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü

19 Temmuz 2019 Cuma 09:08
61 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığınca, 61 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Ticaret Bakanlığının Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bu yıl dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirketler açıklandı.

Toplam 61 şirket söz konusu statüyü alırken, şirketler arasında Arçelik, Aselsan, Bosch, Ereğli Demir Çelik, Ford Otomotiv, Oyak Renault, Petkim, Petlas, Sanko, Sasa, Şişecam, TEMSA, TOFAŞ, TUSAŞ, Vestel ve Zorlu gibi firmalar yer aldı.

Bu kararla, daha önce çeşitli tarihlerde yayımlanan dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin kararlar, yürürlükten kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:08
  1. Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
  2. Ticaret Bakanlığı

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