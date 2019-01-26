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600 yıllık zeytin ağacı tescillenmeyi bekliyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki bir tarlada bulunan ve 600 yıllık olduğu tahmin edilen dev zeytin ağacı, uzmanlar tarafından incelenip tescillenmeyi bekliyor.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:03
600 yıllık zeytin ağacı tescillenmeyi bekliyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pıtırelli köyünde yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacı, tescillenmeyi bekliyor.

Sadettin İnal'ın tarlasında bulunan dev zeytin ağacı görenleri şaşkına çevirirken, köy Muhtarı Abdullah Avcıoğlu, ağacın en az 600 yıllık olduğunu belirterek, uzman incelemesinden sonra ağacın tescillenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti. Zeytin ağacını budamaya gelen işçilerin ağacın büyüklüğüne şaşırması ve sosyal medyada fotoğrafını paylaşması üzerine ilgi arttı. Sosyal medyada birçok kişinin fotoğrafını paylaşmasının ardından köy muhtarlığı harekete geçti ve tescil çalışmalarına başlandı. Köy Muhtarı Abdullah Avcıoğlu, ağacın en az 600 yıllık olduğunu belirterek, uzman incelemesinden sonra ağacın tescillenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti. Muhtar Avcı, ağacın tescillenmesi için Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını bildirdi.

İlk defa böyle bir ağaç gördük

Zeytin ağacı budama işi yaparak geçimini sağlayan Şefik Şengül (50), budama yapacakları dev zeytin ağacını görünce şaşırdıklarını belirterek, "Hemen zeytin ağacının fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşmak istedik. Yıllardır arkadaşlarımızla zeytin ağaçlarında budama işi yapıyoruz. İlk defa böyle büyük ve gövdesi kalın zeytin ağacı gördük" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:03
  1. Çanakkale
  2. Bayramiç
  3. Pıtırelli Köyü
  4. dev zeytin ağacı
  5. 600 yıllık ağaç
  6. tescillenmeyi bekliyor

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