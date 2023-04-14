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Yerel 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada
Yerel

600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-04-14 08:59:00 -

Hatay'da, mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütunun yer aldığı tarihi Mahremiye Camisi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılmıştı. Yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremler sonucunda, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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