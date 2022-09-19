600 bin liralık anakart hırsızlığı!

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah 06.00 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı’nda bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezinde anakart üretimi yapan firmaya 8 metre yükseklikten ağaca tırmanarak içeri giren hırsız 500 bin TL değerinde anakartları çaldı. Ardından iş yerinin iç kamera kablosunu kesti. Sabah iş yerine gelen Okan Bayraktar gördüğü manzarayla şoke oldu. Anakartların çalındığını fark eden Bayraktar, durumu polis ekiplerine ihbar etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinden anakartları çalan hırsız kamerada

Hırsız, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsızın tanınmamak için yüzüne maske taktığı ve kucakladığı anakartları koliye doldurup kaçtığı görülüyor.

"Zararımız yaklaşık 500-600 bin TL, gerekli yerlere haber verdik"

Yaklaşık 500-600 bin TL zararlarının olduğunu belirten iş yeri sahibi Okan Bayraktar, "Sabah geldik dükkanımızı açtık ve böyle bir manzarayla karşılaştık. Her yeri dağıtmış. Pencereyi kırıp içeri girmiş fakat dışarıdan 8 metre yükseklik var. Tırmanıp ağaçtan girmiş. Zararımız yaklaşık 500-600 bin TL. Gerekli yerlere haber verdik. Polislere ifade verdik. Şahsın bulunmasını bekliyoruz. Telefon ve laptop anakartları, çipler gibi birçok malzemeyi çalmış" şeklinde konuştu.