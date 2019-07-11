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60 yıl sonra yeniden görmeye başladı

Nevşehir’de 60 yıl önce yaşamış olduğu bir kaza sonrasında görme yetisini kaybeden 75 yaşındaki M.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:55
60 yıl sonra yeniden görmeye başladı

Nevşehir’de 60 yıl önce yaşamış olduğu bir kaza sonrasında görme yetisini kaybeden 75 yaşındaki M.G. başarılı bir operasyonun ardından yeniden görmeye başladı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de 60 yıl önce yaşamış olduğu bir kaza sonrasında görme yeteneğini kaybeden M.G., Nevşehir Devlet Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bahadır Düzgün tarafından yapılan muayene ve tetkiklerden sonra hastanın sol gözünde ışık hissi seviyesinde görmesi olduğu tespit edildi. Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan başarılı operasyon sonrasında ise M.G. tam 60 yıl sonra yeniden görmeye başladı.


Göz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Bahadır Düzgün, “Hastanın lens ön kapsülü parçalanmış ve göz içi merceği göz bebeğine yapıştığı tespit edildi. Öncelikle yapışan dokuları dikkatlice temizlendi, lens kapsülü uygun bir şekilde genişletilerek fako cerrahisi yapıldı. Dikişsiz ameliyatla lens parçaları dikkatlice çıkarıldı. Ameliyat sonrası dönemde, 60 yıl gibi uzun bir zamandan sonra bir insanın yeniden sağlığına kavuştuğu ve görmeye başlaması bizler için mutluluk verici” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:55
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