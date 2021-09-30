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Spor 60 yıl sonra bir ilk! Barcelona dağıldı
Spor

60 yıl sonra bir ilk! Barcelona dağıldı

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu 2. Maçında Barcelona’yı 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 00:40:00 -
60 yıl sonra bir ilk! Barcelona dağıldı

Benfica, Şampiyonlar Ligi E grubunda evinde Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Benfica'nın golünü 3. ve 79. dakikalarda Darwin Nunez ve 69. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Barcelona, 1972-73 sezonundan sonra bir ilke imza attı

Bu sonuçla Devler Ligi'ne Bayern Münih mağlubiyetiyle başlayan Barcelon, ikinci maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ayrıca La Liga ekibi Barcelona, 1972-73 sezonundan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında sezonun ilk iki maçını kaybetmiş oldu. Katalanlar en son 1972-73’te UEFA Kupası ilk turunda iki maçta da Porto’ya yenilmişti

Benfica'dan 60 yıl sonra gelen galibiyet

Benfica ise bugunkü galibiyetiyle tam 60 yıl sonra Barcelona'yı yenmiş oldu. Benfica'nın Barcelona'ya karşı ilk ve tek galibiyeti, 31 Mayıs 1961'de Şampiyonlar Ligi finalinde gelmişti.

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