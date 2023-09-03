60 yaşındaki imam katledildi!

Bir İsrailli Arap vatandaşı daha cinayete kurban gitti.

Bölge kaynaklarının aktardığı habere göre, 60 yaşındaki cami imamı Sami Abdullatif cumartesi günü Kafr Kara şehrinde kimliği belirsiz şahıslarca öldürüldü.

İsrail polisinin olay hakkında soruşturma başlattığı bildirildi. Dün de yine Kafr Kara şehrinde iki İsrailli Arap öldürülmüştü.

2023 yılının başından bu yana 168 İsrail vatandaşı Arap'ın cinayete kurban gittiği belirtiliyor.

Son dönemde İsrail'de yaşayan Arap topluluğuna yönelik saldırıların artması dikkat çekiyor.

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Arap vatandaşlar, İsrail'in söz konusu cinayetlere karşı bir önlem almamasından şikayetçi. İsrail'e bağlı güvenlik güçlerinin söz konusu cinayet sorununu 'kasti' bir şekilde soruşturmadığı söyleniyor.

Filistinli kaynaklar ise saldırıya uğrayan kişilerin Filistin asıllı Araplar olması nedeniyle İsrail makamlarının bu kişilerin ölüm olaylarını araştırmadığını öne sürüyor.

2021 yılında Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları sonrasında İsrail'de yaşayan Araplar sokaklara dökülmüş ve şiddetli eylemler gerçekleştirmişti.

İsrail vatandaşı Araplara yönelik cinayetlerin, bu olayların ardından hız kazanan bir süreç olması dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, İsrail'de Arapların yaşadığı bölgelerde silah edinimi artışta ve bu sebeple silahlı saldırılar da artarak devam ediyor. Bunun sebebinin Arap vatandaşların yaşadığı bölgelerde kolluk kuvvetleri varlığının eksikliği ve İsrail hükümetinin ihmalkarlığı olduğu düşünülüyor.

Arap vatandaşlar İsrail nüfusunun yüzde 20'sini oluşturmalarına rağmen cinayetlerin yüzde 60'ı da bu topluluk içinde gerçekleşiyor.

Bölge sakinleri İsrail hükümetinin silah edinimine ve saldırılara karşı kayıtsız kalmasını protesto ediyor.

Kaynak: Mepa News