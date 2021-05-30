Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Kazak Türkü Doğu Türkistanlı aile 4 aydır Kayseri’de Geri Gönderilme Merkezinde tutuluyor.60 yaşındaki bir kadın, 1,5 yaşındaki torunu, gelini ve oğlu ile birlikte geri gönderilmek üzere Kayseri’deki Göç İdaresine bağlı merkezde bir bakıma hapsedilmiş durumda. Gelini hamile olan 60 yaşındaki kadının sağlık durumu hakkında da bilgi sahibi olunamıyor.

Çin’in asılsız iddialarla hedef aldığı Doğu Türkistanlıların Çin’e iade edilme durumunda akıbetlerinin ne olacağı ise meçhul. Çalışma kampı veya idam olasılığı ile karşı karşıya kalan Doğu Türkistanlılar özgürlükleri hatta yaşam hakları ellerinden alındığı için hicret etmek durumunda kalıyorlar.

Doğu Türkistanlı Müslümanların yaşadıkları zorluklar medyada yeteri kadar yer bulmuyor bile. Çin’in siyasi ve ekonomik baskısı ile karşı karşıya kalan devletler etnik, dini ve kültürel soykırıma karşı seslerini çıkartamıyorlar.

Bu sebeple Doğu Türkistanlı muhacirlerin Müslüman kardeşlerinden başka kimsesi yok! Çin mezalimine karşı Doğu Türkistan feryadını yükseltelim! Kaynak: 60 yaşındaki Doğu Türkistanlı kadın 4 aydır Geri Gönderme Merkezinde tutuluyor!