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Yerel

60 yaşındaki adam köpeğe tecavüz ederken böyle yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel tacizde bulunurken kameralara yakalanan 60 yaşındaki adam gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 13:45:00 - 2020-07-15 13:46:29

Evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı.

Hakkında tahkikat başlatıldı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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