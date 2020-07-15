60 yaşındaki adam köpeğe tecavüz ederken böyle yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel tacizde bulunurken kameralara yakalanan 60 yaşındaki adam gözaltına alındı.
Evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı.
Hakkında tahkikat başlatıldı
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.