  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 60 yaşındaki adam, genci öldürdü
Yerel

60 yaşındaki adam, genci öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada, sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:44:00 -
60 yaşındaki adam, genci öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay gece 02.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi Yıldıztepe Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet Şahin (60) ile Serhat Kaçar (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

O sırada Ahmet Şahin, elindeki bıçakla Serhat'ı bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ana damarı kesilen genç, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli Ahmet Şahin, suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 saat sonra hayatını kaybetti.

Şüpheli Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay